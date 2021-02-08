Sabancı'nın tasarımlarını giyindiler!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Berrin Yoleri ve Beste Yurttaş Arzu Sabancı'nın yeni koleksiyonundan giyindikleri parçalarla poz verdiler.

08 Şubat 2021 Pazartesi

BERRİN YOLERİ

BERRİN YOLERİ

BESTE YURTTAŞ

İŞ İNSANI ÖMER SABANCI İLE EVLİ OLAN ARZU SABANCI'NIN ÜÇ OĞLU VAR

MODAYA OLAN İLGİSİYLE TANINAN ARZU SABANCI, TASARIMLARIYLA MODAYA YÖN VEREN İSİMLERDEN.

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

Sabancı'nın tasarımlarını giyindiler!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Berrin Yoleri ve Beste Yurttaş Arzu Sabancı'nın yeni koleksiyonundan giyindikleri parçalarla poz verdiler.

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