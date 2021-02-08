Sabancı'nın tasarımlarını giyindiler!

BERRİN YOLERİ
BESTE YURTTAŞ
İŞ İNSANI ÖMER SABANCI İLE EVLİ OLAN ARZU SABANCI'NIN ÜÇ OĞLU VAR
MODAYA OLAN İLGİSİYLE TANINAN ARZU SABANCI, TASARIMLARIYLA MODAYA YÖN VEREN İSİMLERDEN.
ARZU SABANCI
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Berrin Yoleri ve Beste Yurttaş Arzu Sabancı'nın yeni koleksiyonundan giyindikleri parçalarla poz verdiler.
Melisa Mutlu
Sanem Tezman
Demet Sabancı Çetindoğan
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
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