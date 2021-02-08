Gülman'a doğum günü sürprizi

FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN YENİ YAŞINI ARKADAŞI DALİA GARİH İLE BİRLİKTE KUTLADI
ARKADAŞLARININ SÜRPRİZİYLE DUYGUSAL ANLAR YAŞAYAN GÜLMAN BU FERYAL GÜLMAN BU ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Feryal Gülman yeni yaşını dostlarının sürpriziyle kutladı.
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