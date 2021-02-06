Çetindoğan nişanlandığını duyurdu!

Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan sevgilisi Gökhan Kokuludağ ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

06 Şubat 2021 Cumartesi

PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ

DEMET SABANCI VE CENGİZ ÇETİNDOĞAN'IN KIZI OLAN PIRIL ÇETİNDOĞAN NİŞANLADIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU.

PIRIL ÇETİNDOĞAN

BİR SÜREDİR AŞK YAŞADIĞI SEVGİLİSİ GÖKHAN KOKULUDAĞ İLE EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATAN PIRIL ÇETİNDOĞAN'IN ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ.

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

Çetindoğan nişanlandığını duyurdu!

Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan sevgilisi Gökhan Kokuludağ ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Çetindoğan nişanlandığını duyurdu!

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