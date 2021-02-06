Çetindoğan nişanlandığını duyurdu!

PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ
DEMET SABANCI VE CENGİZ ÇETİNDOĞAN'IN KIZI OLAN PIRIL ÇETİNDOĞAN NİŞANLADIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU.
PIRIL ÇETİNDOĞAN
BİR SÜREDİR AŞK YAŞADIĞI SEVGİLİSİ GÖKHAN KOKULUDAĞ İLE EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATAN PIRIL ÇETİNDOĞAN'IN ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ.
Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan sevgilisi Gökhan Kokuludağ ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Melisa Mutlu
Sanem Tezman
Demet Sabancı Çetindoğan
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
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