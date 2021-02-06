Alaton'un sanat güncesi...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, sanatçı Seda Gazioğlu'nun sergisini gezdi

06 Şubat 2021 Cumartesi

SANATLA İÇ İÇE BİR YAŞAM SÜREN İŞ İNSANI LEYLA ALATON, SERGİ ZİYARETLERİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ

SANATÇI SEDA GAZİOĞLU'NUN 'AFİYET OLSUN' BAŞLIKLI SERGİSİNE GİDEN LEYLA HANIM, SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

BİTMEYEN YAŞAM ENERJİSİYLE HERKESİN HAYATINA DOKUNAN LEYLA ALATON, SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA TAKİPÇİLERİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Alaton'un sanat güncesi...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, sanatçı Seda Gazioğlu'nun sergisini gezdi

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