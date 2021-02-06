Alaton'un sanat güncesi...

SANATLA İÇ İÇE BİR YAŞAM SÜREN İŞ İNSANI LEYLA ALATON, SERGİ ZİYARETLERİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ
SANATÇI SEDA GAZİOĞLU'NUN 'AFİYET OLSUN' BAŞLIKLI SERGİSİNE GİDEN LEYLA HANIM, SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI
BİTMEYEN YAŞAM ENERJİSİYLE HERKESİN HAYATINA DOKUNAN LEYLA ALATON, SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA TAKİPÇİLERİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR
LEYLA ALATON
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, sanatçı Seda Gazioğlu'nun sergisini gezdi
Melisa Mutlu
Sanem Tezman
Demet Sabancı Çetindoğan
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
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