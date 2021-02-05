Koçibey çiftlikte!

ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY, YASMİN PARİS UZAN
ÜNLÜ RALLİCİ RENÇ KOÇİBEY'İN KIZI OLAN ALARA KOÇİBEY İSTANBUL, LONDRA VE NEW YORK'TA İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ ALDI.
İŞ İNSANI CEM UZAN'LA 13 YIL EVLİ KALAN ALARA KOÇİBEY'İN EMRE RENÇ VE YASMİN PARİS ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.
Sosyetenin ünlü simalarından Alara Koçibey, güne at binerek başladı.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Bettina Machler, yeni yaşını oğlu ve ailesiyle birlikte kutladı.
Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler evinde yoga yaparken oğlu dayanıklık testi yaptı.
Sosyetenin ünlü isimlerinden Ahu Tuğbay, teknede talihsiz bir kaza geçirdi. Burnu kanayan Tuğbay'a ilk müdahaleyi teknenin kaptanı yaptı
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Melisa Von Faber Castell ve Maya Portakal Bitargil, teknede bir araya geldiler.