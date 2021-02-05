Baler'e oğlundan dayanıklılık testi

ETEL, LEO BALER
SAĞLIKLI BESLENMEYE VE DÜZENLİ OLARAK YOGA YAPMAYA ÖZEN GÖSTEREN ETEL BALER FİT GÖRÜNTÜSÜYLE HERKESE ÖRNEK OLUYOR.
SAMİ HERMAN'IN KIZI OLAN ETEL BALER SANAYİCİ İŞ İNSANI ROBER BALER'LE EVLENMİŞTİ.
ETEL BALER
ROBER BALER'DEN 2020'DE ANLAŞMALI OLARAK AYRILAN ETEL BALER'İN İKİ ÇOCUĞU VAR.
Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler evinde yoga yaparken oğlu dayanıklık testi yaptı.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Bettina Machler, yeni yaşını oğlu ve ailesiyle birlikte kutladı.
Sosyetenin ünlü simalarından Alara Koçibey, güne at binerek başladı.
Sosyetenin ünlü isimlerinden Ahu Tuğbay, teknede talihsiz bir kaza geçirdi. Burnu kanayan Tuğbay'a ilk müdahaleyi teknenin kaptanı yaptı
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Melisa Von Faber Castell ve Maya Portakal Bitargil, teknede bir araya geldiler.