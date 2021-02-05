Baler'e oğlundan dayanıklılık testi

Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler evinde yoga yaparken oğlu dayanıklık testi yaptı.

05 Şubat 2021 Cuma

ETEL, LEO BALER

ETEL, LEO BALER

SAĞLIKLI BESLENMEYE VE DÜZENLİ OLARAK YOGA YAPMAYA ÖZEN GÖSTEREN ETEL BALER FİT GÖRÜNTÜSÜYLE HERKESE ÖRNEK OLUYOR.

ETEL, LEO BALER

ETEL, LEO BALER

SAMİ HERMAN'IN KIZI OLAN ETEL BALER SANAYİCİ İŞ İNSANI ROBER BALER'LE EVLENMİŞTİ.

ETEL BALER

ROBER BALER'DEN 2020'DE ANLAŞMALI OLARAK AYRILAN ETEL BALER'İN İKİ ÇOCUĞU VAR.

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

Baler'e oğlundan dayanıklılık testi

Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler evinde yoga yaparken oğlu dayanıklık testi yaptı.

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Baler'e oğlundan dayanıklılık testi

Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler evinde yoga yaparken oğlu dayanıklık testi yaptı.
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