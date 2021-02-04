İlk müdahale kaptandan...

AHU TUĞBAY
Sosyetenin ünlü isimlerinden Ahu Tuğbay, teknede talihsiz bir kaza geçirdi. Burnu kanayan Tuğbay'a ilk müdahaleyi teknenin kaptanı yaptı
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
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