İlk müdahale kaptandan...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Ahu Tuğbay, teknede talihsiz bir kaza geçirdi. Burnu kanayan Tuğbay'a ilk müdahaleyi teknenin kaptanı yaptı

04 Şubat 2021 Perşembe

AHU TUĞBAY

AHU TUĞBAY

AHU TUĞBAY

AHU TUĞBAY

AHU TUĞBAY

AHU TUĞBAY

AHU TUĞBAY

AHU TUĞBAY

AHU TUĞBAY

AHU TUĞBAY

AHU TUĞBAY

AHU TUĞBAY

AHU TUĞBAY

İlk müdahale kaptandan...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Ahu Tuğbay, teknede talihsiz bir kaza geçirdi. Burnu kanayan Tuğbay'a ilk müdahaleyi teknenin kaptanı yaptı

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İlk müdahale kaptandan...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Ahu Tuğbay, teknede talihsiz bir kaza geçirdi. Burnu kanayan Tuğbay'a ilk müdahaleyi teknenin kaptanı yaptı
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