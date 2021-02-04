Teknede bir araya geldiler...

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Melisa Von Faber Castell ve Maya Portakal Bitargil, teknede bir araya geldiler.

04 Şubat 2021 Perşembe

MAYA PORTAKAL BİTARGİL, MELİSA VON FABER CASTELL

GENEL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL, MELİSA VON FABER CASTELL

İKİ YAKIN ARKADAŞ ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE TEKNEDE İSTANBUL TURU ATTI.

ÜNLÜ KALEM ÜRETÜCİSİ FABER CASTELL'İN VELİAHTI CHARLES VON FABER CASTELL İLE MELİSA VON FABER CASTELL 2011'DE ALMANYA'NIN STEİN KASABASINDAKİ TARİHİ ŞATODA EVLENMİŞ.

 

MELİSA VON FABER CASTELL

MELİSA VON FABER CASTELL

MELİSA VON FABER CASTELL

MELİSA VON FABER CASTELL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

Teknede bir araya geldiler...

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Melisa Von Faber Castell ve Maya Portakal Bitargil, teknede bir araya geldiler.

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Teknede bir araya geldiler...

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Melisa Von Faber Castell ve Maya Portakal Bitargil, teknede bir araya geldiler.
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