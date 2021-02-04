MAYA PORTAKAL BİTARGİL, MELİSA VON FABER CASTELL
GENEL
İKİ YAKIN ARKADAŞ ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE TEKNEDE İSTANBUL TURU ATTI.
ÜNLÜ KALEM ÜRETÜCİSİ FABER CASTELL'İN VELİAHTI CHARLES VON FABER CASTELL İLE MELİSA VON FABER CASTELL 2011'DE ALMANYA'NIN STEİN KASABASINDAKİ TARİHİ ŞATODA EVLENMİŞ.
MELİSA VON FABER CASTELL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Melisa Von Faber Castell ve Maya Portakal Bitargil, teknede bir araya geldiler.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta evlenmeye hazırlanan Aslışah Alkoçlar, son gelinlik provasını yaptı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alize Dinçkök, Başar Kozanoğlu, Zeynep Mutlu ve kızı Nazlı Kuleberoğlu Kartalkaya'da kayak tatili yaptı.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Güler Sabancı dedesi Hacı Ömer Sabancı'yı ölüm yıldönümünde andı.
Sosyete ve iş dünyasının spor tutkunu isimlerinden Zeynep Üstünel ve Leyla Alaton İstanbul'un stresli yaşamından uzaklaşarak güne sporla başladı.