Alkoçlar'dan son prova!

GÜLŞAH ALKOÇLAR VE MODACI ÖZGÜR MASUR ASLIŞAH ALKOÇLAR'IN GELİNLİĞİNE SON DOKUNUŞLARI YAPTI.
GÜLŞAH ALKOÇLAR, ÖZGÜR MASUR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
CEMİYET HAYATININ GÖZDE BEKARLARINDAN ASLIŞAH ALKOÇLAR, ARADIĞI MUTLULUĞU KAAN DEMİRAĞ'DA BULDU.
ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ
ÇİFT, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AİLE ARASINDA DÜZENLENEN NİŞAN TÖRENİYLE EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI.
ALKOÇLAR İLE DEMİRAĞ'IN NİŞAN TÖRENİNE AİLESİ, SEVDİKLERİ VE YAKIN ARKADAŞLARI KATILDI.
Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta evlenmeye hazırlanan Aslışah Alkoçlar, son gelinlik provasını yaptı.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Melisa Von Faber Castell ve Maya Portakal Bitargil, teknede bir araya geldiler.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alize Dinçkök, Başar Kozanoğlu, Zeynep Mutlu ve kızı Nazlı Kuleberoğlu Kartalkaya'da kayak tatili yaptı.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Güler Sabancı dedesi Hacı Ömer Sabancı'yı ölüm yıldönümünde andı.
Sosyete ve iş dünyasının spor tutkunu isimlerinden Zeynep Üstünel ve Leyla Alaton İstanbul'un stresli yaşamından uzaklaşarak güne sporla başladı.