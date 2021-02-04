Alkoçlar'dan son prova!

Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta evlenmeye hazırlanan Aslışah Alkoçlar, son gelinlik provasını yaptı.

04 Şubat 2021 Perşembe

GÜLŞAH ALKOÇLAR VE MODACI ÖZGÜR MASUR ASLIŞAH ALKOÇLAR'IN GELİNLİĞİNE SON DOKUNUŞLARI YAPTI.

GÜLŞAH ALKOÇLAR, ÖZGÜR MASUR

GÜLŞAH ALKOÇLAR, ÖZGÜR MASUR

GÜLŞAH ALKOÇLAR

GÜLŞAH ALKOÇLAR, ÖZGÜR MASUR

CEMİYET HAYATININ GÖZDE BEKARLARINDAN ASLIŞAH ALKOÇLAR, ARADIĞI MUTLULUĞU KAAN DEMİRAĞ'DA BULDU.

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ÇİFT, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AİLE ARASINDA DÜZENLENEN NİŞAN TÖRENİYLE EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ALKOÇLAR İLE DEMİRAĞ'IN NİŞAN TÖRENİNE AİLESİ, SEVDİKLERİ VE YAKIN ARKADAŞLARI KATILDI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

Alkoçlar'dan son prova!

Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta evlenmeye hazırlanan Aslışah Alkoçlar, son gelinlik provasını yaptı.

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Alkoçlar'dan son prova!

Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta evlenmeye hazırlanan Aslışah Alkoçlar, son gelinlik provasını yaptı.
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