Kartalkaya’da tatil keyfi

ALİZE DİNÇKÖK
BAŞAR KOZANOĞLU, MELİS ÇİFTÇİ, ALİZE DİNÇKÖK
ZEYNEP MUTLU
ZEYNEP MUTLU KIZI NAZLI KULEBEROĞLU İLE KAYAK YAPTI.
GENEL
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alize Dinçkök, Başar Kozanoğlu, Zeynep Mutlu ve kızı Nazlı Kuleberoğlu Kartalkaya'da kayak tatili yaptı.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Güler Sabancı dedesi Hacı Ömer Sabancı'yı ölüm yıldönümünde andı.
Sosyete ve iş dünyasının spor tutkunu isimlerinden Zeynep Üstünel ve Leyla Alaton İstanbul'un stresli yaşamından uzaklaşarak güne sporla başladı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Suzan Şen, kızı Melisa Keçeli annesiyle çekildiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Melda Kamhi Kosif ve Sanem Tezman birlikte atölyede çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.