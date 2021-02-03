Sabancı dedesini andı!

GÜLER SABANCI
SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN GÜLER SABANCI İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR.
GÜLER SABANCI, AYNI ZAMANDA SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ'DE YÜRÜTÜYOR.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Güler Sabancı dedesi Hacı Ömer Sabancı'yı ölüm yıldönümünde andı.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alize Dinçkök, Başar Kozanoğlu, Zeynep Mutlu ve kızı Nazlı Kuleberoğlu Kartalkaya'da kayak tatili yaptı.
Sosyete ve iş dünyasının spor tutkunu isimlerinden Zeynep Üstünel ve Leyla Alaton İstanbul'un stresli yaşamından uzaklaşarak güne sporla başladı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Suzan Şen, kızı Melisa Keçeli annesiyle çekildiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Melda Kamhi Kosif ve Sanem Tezman birlikte atölyede çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.