Sabancı dedesini andı!

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Güler Sabancı dedesi Hacı Ömer Sabancı'yı ölüm yıldönümünde andı.

03 Şubat 2021 Çarşamba

GÜLER SABANCI

SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN GÜLER SABANCI İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR.

GÜLER SABANCI, AYNI ZAMANDA SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ'DE YÜRÜTÜYOR.



GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

Sabancı dedesini andı!

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Güler Sabancı dedesi Hacı Ömer Sabancı'yı ölüm yıldönümünde andı.

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