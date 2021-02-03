Spor tutkunu Bebek'te...

ZEYNEP ÜSTÜNEL
İŞ İNSANI HALDUN ÜSTÜNEL'LE EVLİ OLAN ZEYNEP ÜSTÜNEL'İN MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR.
HALDUN VE ZEYNEP ÜSTÜNEL ÇİFTİNİN MİNA VE MERVE ADINDA İKİ KIZLARI VAR.
Sosyete ve iş dünyasının spor tutkunu isimlerinden Zeynep Üstünel İstanbul'un stresli yaşamından uzaklaşarak güne sporla başladı.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Suzan Şen, kızı Melisa Keçeli annesiyle çekildiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Melda Kamhi Kosif ve Sanem Tezman birlikte atölyede çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Genç işadamı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif'in oğulları 3 yaşına girdi.
Pınar Sabancı