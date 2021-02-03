Spor tutkunu Bebek'te...

Sosyete ve iş dünyasının spor tutkunu isimlerinden Zeynep Üstünel İstanbul'un stresli yaşamından uzaklaşarak güne sporla başladı.

03 Şubat 2021 Çarşamba

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

İŞ İNSANI HALDUN ÜSTÜNEL'LE EVLİ OLAN ZEYNEP ÜSTÜNEL'İN MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR.

ZEYNEP ÜSTÜNEL

HALDUN VE ZEYNEP ÜSTÜNEL ÇİFTİNİN MİNA VE MERVE ADINDA İKİ KIZLARI VAR.

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

Spor tutkunu Bebek'te...

Sosyete ve iş dünyasının spor tutkunu isimlerinden Zeynep Üstünel İstanbul'un stresli yaşamından uzaklaşarak güne sporla başladı.

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Spor tutkunu Bebek'te...

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