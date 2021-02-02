Atölyede çalışma...

Melda Kamhi Kosif ve Sanem Tezman birlikte atölyede çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

02 Şubat 2021 Salı

MELDA KOSİF, SANEM TEZMAN

BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN MELDA KOSİF KİTAP ÇIKARTARAK OKUYUCULARIYLA BULUŞTU.

MELDA KOSİF, SANEM TEZMAN

SİNAN KOSİF'LE EVLİ OLAN MELDA KOSİF'İN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

Atölyede çalışma...

Melda Kamhi Kosif ve Sanem Tezman birlikte atölyede çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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