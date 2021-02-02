Atölyede çalışma...

MELDA KOSİF, SANEM TEZMAN
BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN MELDA KOSİF KİTAP ÇIKARTARAK OKUYUCULARIYLA BULUŞTU.
SİNAN KOSİF'LE EVLİ OLAN MELDA KOSİF'İN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
MELDA KOSİF
Melda Kamhi Kosif ve Sanem Tezman birlikte atölyede çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Suzan Şen, kızı Melisa Keçeli annesiyle çekildiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Genç işadamı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif'in oğulları 3 yaşına girdi.
Pınar Sabancı
Etel Baler