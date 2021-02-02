3. yaş günü kutlaması...

EVELİZE-HAKAN ÇİFTİNİN OĞULLARI THEO'NUN DOĞUM GÜNÜ İÇİN AİLE ÜYELERİNDEN MERAL VE HİLAL KOSİF KUTLAMAYA KATILDI.
EVELİZE-HAKAN, THEO KOSİF
HAKAN KOSİF VE EVELİZE KOSİF 2012 YILINDA NİKAH MASASINA OTURDU.
EVELİZE-HAKAN KOSİF ÇİFTİNİN THEO, TAYLAN VE ELİZA ADINDA ÜÇ ÇOCUĞU VAR.
EVELİZE, TAYLAN, ELİZA KOSİF
EVELİZE, ELİZA KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
Genç işadamı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif'in oğulları 3 yaşına girdi.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Suzan Şen, kızı Melisa Keçeli annesiyle çekildiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Melda Kamhi Kosif ve Sanem Tezman birlikte atölyede çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Pınar Sabancı
Etel Baler