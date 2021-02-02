3. yaş günü kutlaması...

Genç işadamı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif'in oğulları 3 yaşına girdi.

02 Şubat 2021 Salı

EVELİZE-HAKAN ÇİFTİNİN OĞULLARI THEO'NUN DOĞUM GÜNÜ İÇİN AİLE ÜYELERİNDEN MERAL VE HİLAL KOSİF KUTLAMAYA KATILDI.

EVELİZE-HAKAN, THEO KOSİF

HAKAN KOSİF VE EVELİZE KOSİF 2012 YILINDA NİKAH MASASINA OTURDU.

EVELİZE-HAKAN KOSİF ÇİFTİNİN THEO, TAYLAN VE ELİZA ADINDA ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

EVELİZE-HAKAN, THEO KOSİF

EVELİZE, TAYLAN, ELİZA KOSİF

EVELİZE, ELİZA KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

3. yaş günü kutlaması...

Genç işadamı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif'in oğulları 3 yaşına girdi.

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3. yaş günü kutlaması...

Genç işadamı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif'in oğulları 3 yaşına girdi.
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