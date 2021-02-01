FİKRET ORMAN, TUBA COŞKUN
UZUN YILLARDIR MUTLU BİRLİKTELİKLERİNE DEVAM EDEN FİKRET ORMAN VE KIZ ARKADAŞI TUBA COŞKUN BİRLİKTE SPOR YAPMAYI İHMAL ETMİYOR.
FİKRET ORMAN
BEŞİKTAŞ SPOR KULUBÜ'NÜN ESKİ BAŞKANI OLAN FİKRET ORMAN SAĞLIKLI BESLENMEYE VE SPOR YAPMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR.
İş dünyasının tanınmış simalarından Fikret Orman ve Tuğba Coşkun çifti, Beşiktaş'ta yürüyüş yaparken görüntülendi.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
Bir haftadır evde kendini karantinaya alan Elif Dürüst koronavirüse yakalandı.
Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri çocuklarıyla birlikte ara tatilin tadını çıkararak bol bol kayak yaptılar.