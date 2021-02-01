Beşiktaş'ta yürüyüş!

İş dünyasının tanınmış simalarından Fikret Orman ve Tuğba Coşkun çifti, Beşiktaş'ta yürüyüş yaparken görüntülendi.

01 Şubat 2021 Pazartesi

FİKRET ORMAN, TUBA COŞKUN

FİKRET ORMAN, TUBA COŞKUN

UZUN YILLARDIR MUTLU BİRLİKTELİKLERİNE DEVAM EDEN FİKRET ORMAN VE KIZ ARKADAŞI TUBA COŞKUN BİRLİKTE SPOR YAPMAYI İHMAL ETMİYOR.

FİKRET ORMAN

BEŞİKTAŞ SPOR KULUBÜ'NÜN ESKİ BAŞKANI OLAN FİKRET ORMAN SAĞLIKLI BESLENMEYE VE SPOR YAPMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR.

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

Beşiktaş'ta yürüyüş!

İş dünyasının tanınmış simalarından Fikret Orman ve Tuğba Coşkun çifti, Beşiktaş'ta yürüyüş yaparken görüntülendi.

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