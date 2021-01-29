Kartalkaya'da pistler doldu taştı...

Kayak sezonuna hızlı başlayan Kartalkaya'da oteller doldu taştı, kayaseverler pistlere koştu

29 Ocak 2021 Cuma

TÜRKİYE'NİN GÖZDE KIŞ ROTALARINDAN KARTALKAYA, TATİLCİLERİN AKININA UĞRADI.

SÖMESTR TATİLİNİ FIRSAT BİLEN KAYAKSEVERLER, KARIN DA YAĞMASIYLA PİSTLERİ DOLDURDU

KARTALKAYA'DA DOĞAYLA BAŞ BAŞA BİR TATİL GEÇİREN ÜNLÜ İSİMLER DE KAYAK İÇİN ÜNLÜ KAYAK MERKEZİNİ TERCİH ETTİ

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Kartalkaya'da pistler doldu taştı...

Kayak sezonuna hızlı başlayan Kartalkaya'da oteller doldu taştı, kayaseverler pistlere koştu

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Kartalkaya'da pistler doldu taştı...

Kayak sezonuna hızlı başlayan Kartalkaya'da oteller doldu taştı, kayaseverler pistlere koştu
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