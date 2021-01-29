Kartalkaya'da pistler doldu taştı...

TÜRKİYE'NİN GÖZDE KIŞ ROTALARINDAN KARTALKAYA, TATİLCİLERİN AKININA UĞRADI.
SÖMESTR TATİLİNİ FIRSAT BİLEN KAYAKSEVERLER, KARIN DA YAĞMASIYLA PİSTLERİ DOLDURDU
KARTALKAYA'DA DOĞAYLA BAŞ BAŞA BİR TATİL GEÇİREN ÜNLÜ İSİMLER DE KAYAK İÇİN ÜNLÜ KAYAK MERKEZİNİ TERCİH ETTİ
GENEL
Kayak sezonuna hızlı başlayan Kartalkaya'da oteller doldu taştı, kayaseverler pistlere koştu
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
Yasemin Özilhan, bir dergiye verdiği söyleşide özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' adlı film setinde Jason Statham ve yönetmen Guy Ritchie ile bir araya gelerek sohbet etti.
Sosyetenin ünlü isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan çocuklarıyla birlikte Uludağ'da kar tatiline çıktı.
Cemiyet hayatının ünlü simaları karın keyfini kayak yaparak dağda çıkardılar.