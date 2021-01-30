Düğün öncesi küçük dokunuşlar...

CEMİYET HAYATININ GÖZDE BEKARLARINDAN ASLIŞAH ALKOÇLAR, ARADIĞI MUTLULUĞU KAAN DEMİRAĞ'DA BULDU.
ÇİFT, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AİLE ARASINDA DÜZENLENEN NİŞAN TÖRENİYLE EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI.
ALKOÇLAR İLE DEMİRAĞ'IN NİŞAN TÖRENİNE AİLESİ, SEVDİKLERİ VE YAKIN ARKADAŞLARI KATILDI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ
EVLENMESİNE KISA SÜRE KALAN ASLIŞAH ALKOÇLAR, BAKIMA GİRDİ. ALKOÇLAR, DÜĞÜN ÖNCESİ DUDAKLARINA DOLGU YAPTIRDI.
Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta evlenmeye hazırlanan Aslışah Alkoçlar, düğün öncesi bakıma girdi
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Pınar Sabancı
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