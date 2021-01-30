Düğün öncesi küçük dokunuşlar...

Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta evlenmeye hazırlanan Aslışah Alkoçlar, düğün öncesi bakıma girdi

30 Ocak 2021 Cumartesi

CEMİYET HAYATININ GÖZDE BEKARLARINDAN ASLIŞAH ALKOÇLAR, ARADIĞI MUTLULUĞU KAAN DEMİRAĞ'DA BULDU.

ÇİFT, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AİLE ARASINDA DÜZENLENEN NİŞAN TÖRENİYLE EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI.

ALKOÇLAR İLE DEMİRAĞ'IN NİŞAN TÖRENİNE AİLESİ, SEVDİKLERİ VE YAKIN ARKADAŞLARI KATILDI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

EVLENMESİNE KISA SÜRE KALAN ASLIŞAH ALKOÇLAR, BAKIMA GİRDİ. ALKOÇLAR, DÜĞÜN ÖNCESİ DUDAKLARINA DOLGU YAPTIRDI.

Düğün öncesi küçük dokunuşlar...

Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta evlenmeye hazırlanan Aslışah Alkoçlar, düğün öncesi bakıma girdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlham olan tarz

Tansa Mermerci Ekşioğlu
Stiliyle göz dolduruyor

Ahu Orakçıoğlu
Şık ve bakımlı

Emel Ayaydın
Bakımlı ve farklı...

Pınar Sabancı
Stiliyle ilham oluyor

Etel Baler
Şık tasarımlar

Evelize Kosif
Kartalkaya'da kayak keyfi!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Öznur Yakın ve eşi Burak yakın çocuklarıyla birlikte tatillerini Kartalkaya'da geçirdi.
Sağlıklı beslenme üzerine online sohbetler

Sağlıklı lezzet reçeteleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, pandemi döneminde online sohbetlerle çalışmalarına devam ediyor