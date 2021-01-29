Ersoy'dan Jason Statham ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' adlı film setinde Jason Statham ve yönetmen Guy Ritchie ile bir araya gelerek sohbet etti.

29 Ocak 2021 Cuma

MEHMET NURİ ERSOY, JASON STATHAM, GUY RITCHIE

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, JASON STATHAM BAŞROLÜNDE YER ALDIĞI FİLM SETİNDE, YÖNETMEN GUY RITCHIE İLE BİR ARAYA GELDİ.

ANTALYADA'Kİ SETİ ZİYARET EDEN BAKAN MEHMET NURİ ERSOY, JASON STATHAM VE GUY RITCHIE İLE GÖRÜŞME YAPTI.

MEHMET NURİ ERSOY

MEHMET NURİ ERSOY

MEHMET NURİ ERSOY

MEHMET NURİ ERSOY

MEHMET NURİ ERSOY

MEHMET NURİ ERSOY

PERVİN-MEHMET NURİ ERSOY

Ersoy'dan Jason Statham ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' adlı film setinde Jason Statham ve yönetmen Guy Ritchie ile bir araya gelerek sohbet etti.

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Ersoy'dan Jason Statham ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' adlı film setinde Jason Statham ve yönetmen Guy Ritchie ile bir araya gelerek sohbet etti.
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