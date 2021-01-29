Alkoçlar'ın rotası Uludağ...

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
TURİZMCİ İŞ İNSANI ENDER ALKOÇLAR'LA EVLİ OLAN GÜLŞAH ALKOÇLAR ÇİFTİNİN NESLİŞAH VE ASLIŞAH ADINDA İKİ KIZI VAR.
2014 YILINDA OYUNCU ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE EVLENEN NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN'IN İKİ ÇOCUĞU VAR.
GENEL
Sosyetenin ünlü isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan çocuklarıyla birlikte Uludağ'da kar tatiline çıktı.
Pınar Sabancı
Etel Baler
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