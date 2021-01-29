Alkoçlar'ın rotası Uludağ...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan çocuklarıyla birlikte Uludağ'da kar tatiline çıktı.

29 Ocak 2021 Cuma

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

TURİZMCİ İŞ İNSANI ENDER ALKOÇLAR'LA EVLİ OLAN GÜLŞAH ALKOÇLAR ÇİFTİNİN NESLİŞAH VE ASLIŞAH ADINDA İKİ KIZI VAR.

2014 YILINDA OYUNCU ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE EVLENEN NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN'IN İKİ ÇOCUĞU VAR.

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Alkoçlar'ın rotası Uludağ...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan çocuklarıyla birlikte Uludağ'da kar tatiline çıktı.

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Alkoçlar'ın rotası Uludağ...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan çocuklarıyla birlikte Uludağ'da kar tatiline çıktı.

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