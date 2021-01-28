Yeni mağazaya dost ziyareti

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Öznur Yakın'ın kurucusu olduğu mücevher markasının yeni mağazasında yakın dostlarını ağırladı.

28 Ocak 2021 Perşembe

PERVİN ERSOY, ÖZNUR YAKIN

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ OLAN PERVİN ERSOY YAKIN ARKADAŞININ MÜCEVHER MAĞAZASINI GEZEREK MODELLERİ İNCELEDİ.

BİLGE KURU

YENİ KOLEKSİYONU İNCELEYEN MELTEM DEMİR ARKADAŞINI MAĞAZASINDA KAMERAYA POZ VERDİ.

MELTEM DEMİR, ÖZNUR YAKIN

NESLİHAN MUMCU

Yeni mağazaya dost ziyareti

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Öznur Yakın'ın kurucusu olduğu mücevher markasının yeni mağazasında yakın dostlarını ağırladı.

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