Yeni mağazaya dost ziyareti

PERVİN ERSOY, ÖZNUR YAKIN
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ OLAN PERVİN ERSOY YAKIN ARKADAŞININ MÜCEVHER MAĞAZASINI GEZEREK MODELLERİ İNCELEDİ.
BİLGE KURU
YENİ KOLEKSİYONU İNCELEYEN MELTEM DEMİR ARKADAŞINI MAĞAZASINDA KAMERAYA POZ VERDİ.
MELTEM DEMİR, ÖZNUR YAKIN
NESLİHAN MUMCU
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Öznur Yakın'ın kurucusu olduğu mücevher markasının yeni mağazasında yakın dostlarını ağırladı.
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
İngiliz tasarımcı Kimberley Garner, önceki gün soluğu yeni aşkı ile Miami'de aldı.
Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital defileyle tanıttı.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar nişanında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Babasının kızı' notuyla paylaştı.
Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital platformda tanıttı.