Ünlü modeller dijital podyumda!

Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital defileyle tanıttı.

28 Ocak 2021 Perşembe

NAOMI CAMPELL

KATE MOSS

DEMI MOORE

BELLA HADİD

LILA GRACE MOSS

 

CARA DELEVIGNE

 

ADWOA ABOAH

LILA GRACE MOSS

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Ünlü modeller dijital podyumda!

Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital defileyle tanıttı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bakımlı ve farklı...

Pınar Sabancı
Stiliyle ilham oluyor

Etel Baler
Şık tasarımlar

Evelize Kosif
Garner'ın plaj romantizmi

İngiliz tasarımcı Kimberley Garner, önceki gün soluğu yeni aşkı ile Miami'de aldı.
Yeni mağazaya dost ziyareti

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Öznur Yakın'ın kurucusu olduğu mücevher markasının yeni mağazasında yakın dostlarını ağırladı.
Ünlü modeller dijital podyumda!

Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital defileyle tanıttı.
'Babasının kızı'

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar nişanında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Babasının kızı' notuyla paylaştı.
Özel tasarımlar dijital moda haftasında...

Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital platformda tanıttı.