Ünlü modeller dijital podyumda!

NAOMI CAMPELL
KATE MOSS
DEMI MOORE
BELLA HADİD
LILA GRACE MOSS
CARA DELEVIGNE
ADWOA ABOAH
GENEL
Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital defileyle tanıttı.
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
İngiliz tasarımcı Kimberley Garner, önceki gün soluğu yeni aşkı ile Miami'de aldı.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Öznur Yakın'ın kurucusu olduğu mücevher markasının yeni mağazasında yakın dostlarını ağırladı.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar nişanında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Babasının kızı' notuyla paylaştı.
Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital platformda tanıttı.