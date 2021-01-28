'Babasının kızı'

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar nişanında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Babasının kızı' notuyla paylaştı.

28 Ocak 2021 Perşembe

ENDER, ASLIŞAH ALKOÇLAR

GÜLŞAH VE ENDER ALKOÇLAR İLE  ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ NİŞAN TÖRENİNDE DANS ETTİ.

GÜLŞAH-ENDER ALKOÇLAR

11 OCAK'TA NİŞANLANAN ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ DÜĞÜN İÇİN GÜN SAYIYOR.

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

'Babasının kızı'

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar nişanında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Babasının kızı' notuyla paylaştı.

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