ENDER, ASLIŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH VE ENDER ALKOÇLAR İLE ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ NİŞAN TÖRENİNDE DANS ETTİ.
GÜLŞAH-ENDER ALKOÇLAR
11 OCAK'TA NİŞANLANAN ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ DÜĞÜN İÇİN GÜN SAYIYOR.
ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar nişanında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Babasının kızı' notuyla paylaştı.
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
İngiliz tasarımcı Kimberley Garner, önceki gün soluğu yeni aşkı ile Miami'de aldı.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Öznur Yakın'ın kurucusu olduğu mücevher markasının yeni mağazasında yakın dostlarını ağırladı.
Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital defileyle tanıttı.
Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital platformda tanıttı.