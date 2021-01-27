Özel tasarımlar dijital moda haftasında...

Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital platformda tanıttı.

27 Ocak 2021 Çarşamba

PARİS HAUTE COUTURE MODA HAFTASI BAŞLADI.

DİOR 2021 HAUTE COUTUREİLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONUYLA MASALSI BİR DİJİTAL ŞOV SERGİLEDİ.

YENİ TASARIMLAR MODASEVERLERİ HEYECANLANDIRDI.

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Özel tasarımlar dijital moda haftasında...

Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital platformda tanıttı.

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Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital platformda tanıttı.
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