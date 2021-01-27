Özel tasarımlar dijital moda haftasında...

PARİS HAUTE COUTURE MODA HAFTASI BAŞLADI.
DİOR 2021 HAUTE COUTUREİLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONUYLA MASALSI BİR DİJİTAL ŞOV SERGİLEDİ.
YENİ TASARIMLAR MODASEVERLERİ HEYECANLANDIRDI.
GENEL
Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital platformda tanıttı.
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
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