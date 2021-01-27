Alaton'un annesi aşı oldu!

İş insanı Leyla Alaton'un annesi Margarete von Proschek'e koronavirüs aşısı yaptırdı.

27 Ocak 2021 Çarşamba

MARGARETE VON PROSCHEK

LEYLA ALATON, MARGARETE VON PROSCHEK

LEYLA ALATON, MARGARETE VON PROSCHEK

BAŞARILI İŞ İNSANI LEYLA ALATON ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.

SANATA VE SANATÇIYA DEĞER VEREN LEYLA ALATON BOŞ ZAMANLARINDA SIK SIK GALERİLERİ GEZEREK ESERLERİ İNCELİYOR.

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Alaton'un annesi aşı oldu!

İş insanı Leyla Alaton'un annesi Margarete von Proschek'e koronavirüs aşısı yaptırdı.

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Alaton'un annesi aşı oldu!

İş insanı Leyla Alaton'un annesi Margarete von Proschek'e koronavirüs aşısı yaptırdı.
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