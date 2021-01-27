Alaton'un annesi aşı oldu!

MARGARETE VON PROSCHEK
LEYLA ALATON, MARGARETE VON PROSCHEK
BAŞARILI İŞ İNSANI LEYLA ALATON ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.
SANATA VE SANATÇIYA DEĞER VEREN LEYLA ALATON BOŞ ZAMANLARINDA SIK SIK GALERİLERİ GEZEREK ESERLERİ İNCELİYOR.
LEYLA ALATON
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