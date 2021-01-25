HEDİYE GÜRAL GÜR, GÜLDAN GÜRAL, NAFİ GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ, ERKAN GÜRAL
HEDİYE GÜRAL GÜR, GÜLDAN GÜRAL, NAFİ GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ, ERKAN GÜRAL
NG KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN TURİZM A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN ERKAN GÜRAL TÖRENDE KONUŞMA YAPTI.
KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNE DEVAM EDEN NAFİ GÜRAL'DA YÜKSELEN DEĞERLER ÖDÜL TÖRENİ'NDE YERİNİ ALDI.
GÜRALLAR GRUBUNUN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YAPAN RIZA GÜRAL, SAHNEYE NAFİ GÜRAL VE ERKAN GÜRAL'LA BİRLİKTE ÇIKTI.
GENEL
RIZA, NAFİ GÜRAL
GÜLSÜM-NAFİ GÜRAL
YILDIZ-RIZA GÜRAL
GÜLDEN, SELAY, HEDİYE, GÜLSÜM, SEMA, UMUT, DEMİR, ERKAN, YELDA GÜRAL
CELAL KINALI, MÜZEYYEN ŞİRİN, BERNA ERBİLEK, AHMET YAMANER, GÜLTEKİN SAĞLAM
SEVİN GÜRDAL, ALİ-MERYEM ONGUN
HAKAN AYSEV
GENEL
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NG Kütahya Seramik'in her yıl iş ortaklarıyla buluştuğu ''Yükselen Değerler Ödül Töreni'' pandemi dolayısıyla NG Sapanca Enjoy Otel'de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti. Türkiye'de ilk kez NG Kütahya Seramik'in 600 kadar iş ortağı ile aynı anda Online bağlantı kuruldu.