'Yükselen Değerler Ödül Töreni'

NG Kütahya Seramik'in her yıl iş ortaklarıyla buluştuğu ''Yükselen Değerler Ödül Töreni'' pandemi dolayısıyla NG Sapanca Enjoy Otel'de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti. Türkiye'de ilk kez NG Kütahya Seramik'in 600 kadar iş ortağı ile aynı anda Online bağlantı kuruldu.

25 Ocak 2021 Pazartesi

HEDİYE GÜRAL GÜR, GÜLDAN GÜRAL, NAFİ GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ, ERKAN GÜRAL

NG KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN TURİZM A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN ERKAN GÜRAL TÖRENDE KONUŞMA YAPTI.

 

KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNE DEVAM EDEN NAFİ GÜRAL'DA YÜKSELEN DEĞERLER ÖDÜL TÖRENİ'NDE YERİNİ ALDI.

 

GÜRALLAR GRUBUNUN  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YAPAN RIZA GÜRAL, SAHNEYE NAFİ GÜRAL VE ERKAN GÜRAL'LA BİRLİKTE ÇIKTI.

 

 

GENEL

RIZA, NAFİ GÜRAL

GÜLSÜM-NAFİ GÜRAL

YILDIZ-RIZA GÜRAL

GÜLDEN, SELAY, HEDİYE, GÜLSÜM, SEMA, UMUT, DEMİR, ERKAN, YELDA GÜRAL

 

 

CELAL KINALI, MÜZEYYEN ŞİRİN, BERNA ERBİLEK, AHMET YAMANER, GÜLTEKİN SAĞLAM

SEVİN GÜRDAL, ALİ-MERYEM ONGUN

HAKAN AYSEV

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

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'Yükselen Değerler Ödül Töreni'

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