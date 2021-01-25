Uludağ'da tatil keyfi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman ve Beyza Uyanoğlu arkadaşları Bahar Şer'le birlikte Uludağ'da tatil keyfi yaptı.

25 Ocak 2021 Pazartesi

FERYAL GÜLMAN, OZAN VE BAHAR ŞER'LE ULUDAĞ'DA BİR ARAYA GELDİ.

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN, BEYZA UYANOĞLU VE BURCU ERSÖZ YAKIN DOSTLARI BAHAR ŞER'İN OTELİNDE KONAKLAYARAK TATİL KEYFİ YAPTI.

FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN, BAHAR, HASAN ŞER,

FERYAL GÜLMAN

KEMAL GÜLMAN'LA BOŞANMA DAVASI HALEN DEVAM EDEN FERYAL GÜLMAN'IN ASLAN KEMAL ADINDA BİR OĞLU VAR.

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

Uludağ'da tatil keyfi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman ve Beyza Uyanoğlu arkadaşları Bahar Şer'le birlikte Uludağ'da tatil keyfi yaptı.

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