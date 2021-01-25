FERYAL GÜLMAN, OZAN VE BAHAR ŞER'LE ULUDAĞ'DA BİR ARAYA GELDİ.
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN, BEYZA UYANOĞLU VE BURCU ERSÖZ YAKIN DOSTLARI BAHAR ŞER'İN OTELİNDE KONAKLAYARAK TATİL KEYFİ YAPTI.
FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN, BAHAR, HASAN ŞER,
KEMAL GÜLMAN'LA BOŞANMA DAVASI HALEN DEVAM EDEN FERYAL GÜLMAN'IN ASLAN KEMAL ADINDA BİR OĞLU VAR.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman ve Beyza Uyanoğlu arkadaşları Bahar Şer'le birlikte Uludağ'da tatil keyfi yaptı.
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
NG Kütahya Seramik’in her yıl iş ortaklarıyla buluştuğu ‘‘Yükselen Değerler Ödül Töreni’’ pandemi dolayısıyla NG Sapanca Enjoy Otel’de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti. Türkiye’de ilk kez NG Kütahya Seramik’in 600 kadar iş ortağı ile aynı anda Online bağlantı kuruldu.
Ceyda Ateş Toplusoy, kızı ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte yürüyüş yaparken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.