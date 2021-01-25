Mermerci Kazdağı'nda...

DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ YAKIN DOSTLARIYLA BİRLİKTE KAZDAĞLARI'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.
DERİN MERMERCİ 2019 YILINDA CEM AYDIN'LA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞTI.
DERİN MERMERCİ 2015'TE İKİZLERİ LAL VE MİLA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci dostlarıyla birlikte Kazdağları'nda doğa yürüyüşü yaptı.
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
NG Kütahya Seramik’in her yıl iş ortaklarıyla buluştuğu ‘‘Yükselen Değerler Ödül Töreni’’ pandemi dolayısıyla NG Sapanca Enjoy Otel’de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti. Türkiye’de ilk kez NG Kütahya Seramik’in 600 kadar iş ortağı ile aynı anda Online bağlantı kuruldu.
Ceyda Ateş Toplusoy, kızı ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte yürüyüş yaparken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.