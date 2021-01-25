Mermerci Kazdağı'nda...

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci dostlarıyla birlikte Kazdağları'nda doğa yürüyüşü yaptı.

25 Ocak 2021 Pazartesi

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ YAKIN DOSTLARIYLA BİRLİKTE KAZDAĞLARI'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ 2019 YILINDA CEM AYDIN'LA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞTI.

DERİN MERMERCİ 2015'TE İKİZLERİ LAL VE MİLA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Mermerci Kazdağı'nda...

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci dostlarıyla birlikte Kazdağları'nda doğa yürüyüşü yaptı.

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