Dinçkök ve Kozanoğlu yürüyüşte

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU
MERHUM ALİ DİNÇKÖK'ÜN KIZI OLAN ALİZE DİNÇKÖK AKKÖK HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.
BAŞARILI İŞ İNSANI ALİZE DİNÇKÖK 2004 YILINDA SUFFOLK UNİVERSİTY SAWYER SCHOOL OF MANAGEMENT İŞLETME VE İŞ İDARESİ BÖLÜMÜ'NDEN MEZUN OLMUŞTUR.
ALİZE DİNÇKÖK İŞ YAŞAMINA 2005 YILINDA AK-AL TEKSTİL SANAYİ A.Ş'DE STRATEJİK PLANLAMA UZMANI OLARAK BAŞLADI.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Alize Dinçkök ve erkek arkadaşı Başar Kozanoğlu Bebek'te bir araya geldi.
Pınar Sabancı
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Alara Koçibey
NG Kütahya Seramik’in her yıl iş ortaklarıyla buluştuğu ‘‘Yükselen Değerler Ödül Töreni’’ pandemi dolayısıyla NG Sapanca Enjoy Otel’de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti. Türkiye’de ilk kez NG Kütahya Seramik’in 600 kadar iş ortağı ile aynı anda Online bağlantı kuruldu.
Ceyda Ateş Toplusoy, kızı ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte yürüyüş yaparken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.