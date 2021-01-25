Dinçkök ve Kozanoğlu yürüyüşte

'Yükselen Değerler Ödül Töreni'

NG Kütahya Seramik’in her yıl iş ortaklarıyla buluştuğu ‘‘Yükselen Değerler Ödül Töreni’’ pandemi dolayısıyla NG Sapanca Enjoy Otel’de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti. Türkiye’de ilk kez NG Kütahya Seramik’in 600 kadar iş ortağı ile aynı anda Online bağlantı kuruldu.