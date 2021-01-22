Koçibey'den kar paylaşımı...

ALARA KOÇİBEY
ÜNLÜ RALLİCİ RENÇ KOÇİBEY'İN KIZI OLAN ALARA KOÇİBEY İSTANBUL, LONDRA VE NEW YORK'TA İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ ALDI.
İŞ İNSANI CEM UZAN'LA 13 YIL EVLİ KALAN ALARA KOÇİBEY'İN EMRE RENÇ VE YASMİN PARİS ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.
Sosyetenin ünlü isimlerinden Alara Koçibey uzun zamandan sonra kar paylaşımı yaptı.
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
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