Koç'tan duygusal paylaşım...

Koç Holding Yönetim Kurulu Eski Başkanı merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç eşini duygu dolu paylaşımla andı.

21 Ocak 2021 Perşembe

MUSTAFA KOÇ

MUSTAFA-CAROLİNE KOÇ

RAHMİ KOÇ VE ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN OĞULLARI OLAN MUSTAFA KOÇ, UZUN YILLAR KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTTÜ.

BAŞARILI İŞ İNSANI MUSTAFA KOÇ 1992 YILINDA HAYATINI CAROLİNE KOÇ İLE BİRLEŞTİRDİ.

MUSTAFA VE CAROLİNE KOÇ ÇİFTİNİN AYLİN VE ESRA ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

MUSTAFA KOÇ 2016 YILINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.

MUSTAFA-CAROLİNE KOÇ

MUSTAFA-CAROLİNE KOÇ

CAROLİNE KOÇ

CAROLİNE KOÇ

Koç'tan duygusal paylaşım...

Koç Holding Yönetim Kurulu Eski Başkanı merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç eşini duygu dolu paylaşımla andı.

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Koç'tan duygusal paylaşım...

Koç Holding Yönetim Kurulu Eski Başkanı merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç eşini duygu dolu paylaşımla andı.
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