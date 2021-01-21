Boyner Ailesinin acı günü!

AYTEN, CEM BOYNER
BOYNER GRUBU'NUN KURUCUSU OSMAN BOYNER İLE EVLİ OLAN AYTEN BOYNER DÜN HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.
EVİNDE FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILAN AYTEN BOYNER'İN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ.
HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYAN AYTEN BOYNER 88 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.
OSMAN-AYTEN BOYNER
İş insanı Osman Boyner'in eşi ve Cem Boyner'in annesi Ayten Boyner dün hayata gözlerini yumdu.
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
Koronavirüs tedavisi sonrası geçirdiği beyin kanaması sonucu 88 yaşında hayata gözlerini yuman Ayten Boyner, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı
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