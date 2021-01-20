Rotahane 'Beyoğlu' turunda...

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine İstanbul ile devam etti.

20 Ocak 2021 Çarşamba

PERVİN ERSOY ÖNCÜLÜĞÜNDE KURULAN ROTAHANE, ÜLKEMİZİN TARİHİ VE KÜLTÜREL GÜZELLİKLERİNİ TANITMAYI AMAÇLAMAKTADIR.

MAGAZİN, SANAT, CEMİYET VE İŞ DÜNYASINDAN ÜNLÜ İSİMLERLE TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNİ GEZEN ROTAHANE ÜYELERİ, 'HER ŞEHRİ ÜNLÜSÜYLE GEZİYORUZ' PROJESİNE DESTEK SAĞLAMIŞ OLUYOR

PANDEMİ DOLAYISIYLA GEZİLERE BİR SÜRE ARA VEREN ROTAHANE'DEN PERVİN ERSOY İLE BİLGE KURU, İSTANBUL BEYOĞLU'NDA BİR KÜLTÜR TURU YAPTI

BEYOĞLU'NUN TARİHİ MEKANLARINI GEZEN PERVİN ERSOY İLE BİLGE KURU, BU KEYİFLİ KÜLTÜR YOLCULUĞUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞARAK TAKİPÇİLERİNİN DE GEZMESİNİ SAĞLADI

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY, HAMDİ ALKAN

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

Rotahane 'Beyoğlu' turunda...

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine İstanbul ile devam etti.

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Rotahane 'Beyoğlu' turunda...

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine İstanbul ile devam etti.

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