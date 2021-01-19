Altı yılın sonunda ilk kez görüntüler...

KAYA ERSU, EBRU YÜCEBAŞOĞLU
KAYA ERSU, ASLI ERSU'YLA 20 YILLIK EVLİLİKLERİNİ BİTİRMİŞTİ.
KAYA ERSU, UZUN YILLARDIR BİRLİKTE OLAN EBRU YÜCEBAŞOĞLU İLE İLK KEZ CADDEDE GÖRÜNTÜLENDİ.
Altı yıldır flört eden Kaya Ersu ile Ebru Yücebaşoğlu, dün Bebek'te ilk kez birlikte HT Kulüp objektiflerine yansıdı
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
İş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'un kızlarını uyutmaya çalıştığı sırada çektiği kareleri yorgun savaşçı notuyla paylaştı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Dr. Özlem Cankurtaran koronavirüs aşısı yaptırdı.
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın