Altı yılın sonunda ilk kez görüntüler...

Altı yıldır flört eden Kaya Ersu ile Ebru Yücebaşoğlu, dün Bebek'te ilk kez birlikte HT Kulüp objektiflerine yansıdı

19 Ocak 2021 Salı

KAYA ERSU, EBRU YÜCEBAŞOĞLU

KAYA ERSU, ASLI ERSU'YLA 20 YILLIK EVLİLİKLERİNİ BİTİRMİŞTİ.

KAYA ERSU, UZUN YILLARDIR BİRLİKTE OLAN EBRU YÜCEBAŞOĞLU İLE İLK KEZ CADDEDE GÖRÜNTÜLENDİ.

KAYA ERSU, EBRU YÜCEBAŞOĞLU

KAYA ERSU, EBRU YÜCEBAŞOĞLU

KAYA ERSU, EBRU YÜCEBAŞOĞLU

KAYA ERSU, EBRU YÜCEBAŞOĞLU

KAYA ERSU, EBRU YÜCEBAŞOĞLU

Altı yılın sonunda ilk kez görüntüler...

Altı yıldır flört eden Kaya Ersu ile Ebru Yücebaşoğlu, dün Bebek'te ilk kez birlikte HT Kulüp objektiflerine yansıdı

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