Toplusoy'dan 'Yorgun savaşçı' benzetmesi...

CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİ 13 EKİM 2018'DE AMERİKA'DA NİKAH MASASINA OTURDU.
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN KIZLARI TALİA 26 KASIM 2020'DE DÜNYAYA GELDİ.
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
İş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'un kızlarını uyutmaya çalıştığı sırada çektiği kareleri yorgun savaşçı notuyla paylaştı.
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Cemiyet hayatının ünlü simalarından Dr. Özlem Cankurtaran koronavirüs aşısı yaptırdı.
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