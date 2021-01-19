Toplusoy'dan 'Yorgun savaşçı' benzetmesi...

İş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'un kızlarını uyutmaya çalıştığı sırada çektiği kareleri yorgun savaşçı notuyla paylaştı.

19 Ocak 2021 Salı

CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİ 13 EKİM 2018'DE AMERİKA'DA NİKAH MASASINA OTURDU.

CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN KIZLARI TALİA 26 KASIM 2020'DE DÜNYAYA GELDİ.

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

Toplusoy'dan 'Yorgun savaşçı' benzetmesi...

İş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'un kızlarını uyutmaya çalıştığı sırada çektiği kareleri yorgun savaşçı notuyla paylaştı.

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Toplusoy'dan 'Yorgun savaşçı' benzetmesi...

İş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'un kızlarını uyutmaya çalıştığı sırada çektiği kareleri yorgun savaşçı notuyla paylaştı.
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