Ayayadın Ailesi'nin kar keyfi...

PROF. DR. AYDIN AYAYDIN VE ADALET AYAYDIN’IN OĞULLARI GÖKHAN AYAYDIN İLE SETENAY-AHMET METİN ÇİFTİNİN KIZLARI GİZEM METİN, İSTANBUL'DA 2005 YILINDA MUHTEŞEM BİR DÜĞÜN TÖRENİYLE EVLENMİŞTİ.
MUTLU BİR AİLE HAYATI OLAN GÖKHAN AYAYDIN, KAR YAĞINCA ÇOCUKLARI VE EŞİNİ ALIP DIŞARI ÇIKTI.
AİLECE KARIN KEYFİNİ ÇIKARAN AYAYDINLAR, BU ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ
GÖKHAN AYAYDIN
GÖKHAN-GİZEM AYAYDIN
Gökhan - Gizem Ayaydın çifti, kar yağınca çocuklarıyla bahçeye çıkarak kar topu oynadı
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Prof.Dr.Zehra Neşe Kavak koronavirüs aşısı yaptırdı.