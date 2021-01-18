Ayayadın Ailesi'nin kar keyfi...

Gökhan - Gizem Ayaydın çifti, kar yağınca çocuklarıyla bahçeye çıkarak kar topu oynadı

18 Ocak 2021 Pazartesi

PROF. DR. AYDIN AYAYDIN VE ADALET AYAYDIN’IN OĞULLARI GÖKHAN AYAYDIN İLE SETENAY-AHMET METİN ÇİFTİNİN KIZLARI GİZEM METİN, İSTANBUL'DA 2005 YILINDA MUHTEŞEM BİR DÜĞÜN TÖRENİYLE EVLENMİŞTİ.

MUTLU BİR AİLE HAYATI OLAN GÖKHAN AYAYDIN, KAR YAĞINCA ÇOCUKLARI VE EŞİNİ ALIP DIŞARI ÇIKTI.

AİLECE KARIN KEYFİNİ ÇIKARAN AYAYDINLAR, BU ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

GÖKHAN AYAYDIN

GÖKHAN-GİZEM AYAYDIN

GÖKHAN-GİZEM AYAYDIN

GÖKHAN-GİZEM AYAYDIN

GÖKHAN-GİZEM AYAYDIN

Ayayadın Ailesi'nin kar keyfi...

Gökhan - Gizem Ayaydın çifti, kar yağınca çocuklarıyla bahçeye çıkarak kar topu oynadı

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