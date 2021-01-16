Pandemiyi fırsata çevirdi...

MERVE DÜRÜST, ALİ - ARZU DÜRÜST ÇİFTİNİN OĞULLARI MURAT DÜRÜST İLE 2010 YILINDA EVLENDİ.
KORONAVİRÜS SALGININI FIRSATA ÇEVİREN MERVE DÜRÜST, TEKSTİL İŞİNE EL ATTI. KENDİDEN MASKESİ OLAN KAPŞONLU SWEAT'LERİ TASARLAYAN DÜRÜST, KENDİ TASARIMLARINI GİYİYOR.
ALİ-ARZU, MURAT-MERVE DÜRÜST
İş insanı Murat Dürüst'ün eşi Merve Dürüst, pandemi döneminden ilham alarak tasarladığı kendinden maskeli kapşonlu tişörtleri görücüye çıkardı
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
İş dünyasının önemli isimlerinden Hamdi Akın koronavirüs aşısı yaptırdı.
İş insanı Nejdet Ayaydın yeni yaşını ailesinin hazırladığı sürprizle kutladı.