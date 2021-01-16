Pandemiyi fırsata çevirdi...

İş insanı Murat Dürüst'ün eşi Merve Dürüst, pandemi döneminden ilham alarak tasarladığı kendinden maskeli kapşonlu tişörtleri görücüye çıkardı

16 Ocak 2021 Cumartesi

MERVE DÜRÜST, ALİ - ARZU DÜRÜST ÇİFTİNİN OĞULLARI MURAT DÜRÜST İLE 2010 YILINDA EVLENDİ.

KORONAVİRÜS SALGININI FIRSATA ÇEVİREN MERVE DÜRÜST, TEKSTİL İŞİNE EL ATTI. KENDİDEN MASKESİ OLAN KAPŞONLU SWEAT'LERİ TASARLAYAN DÜRÜST, KENDİ TASARIMLARINI GİYİYOR.

ALİ-ARZU, MURAT-MERVE DÜRÜST

Pandemiyi fırsata çevirdi...

İş insanı Murat Dürüst'ün eşi Merve Dürüst, pandemi döneminden ilham alarak tasarladığı kendinden maskeli kapşonlu tişörtleri görücüye çıkardı

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