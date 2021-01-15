Lopez, Karayipler'de!

JENNIFER LOPEZ
Formda görüntüsüyle her daim dikkatleri üzerine çeken Jennifer Lopez, ışıltısı bikinisiyle Karayipler'de görüntülendi.
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Öznur Yakın, Dilek Hanif ve Aslı Kuseyrioğlu Palandöken'de kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Dinçkök, Alize Dinçkök ve erkek arkadaşı Başar Kozanoğlu Bebek'te spor yaptı.
Jan Fabre’nin kişisel sergisi 'Saflık Dizlerinin Üstünde' sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Suzan Şen'in kızı Melisa Keçeli'nin mezuniyetini sosyal medya hesabından paylaştı.