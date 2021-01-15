Dinçkökler sporda...

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU
ESRA DİNÇKÖK
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Dinçkök, Alize Dinçkök ve erkek arkadaşı Başar Kozanoğlu Bebek'te spor yaptı.
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
Formda görüntüsüyle her daim dikkatleri üzerine çeken Jennifer Lopez, ışıltısı bikinisiyle Karayipler'de görüntülendi.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Öznur Yakın, Dilek Hanif ve Aslı Kuseyrioğlu Palandöken'de kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Jan Fabre’nin kişisel sergisi 'Saflık Dizlerinin Üstünde' sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Suzan Şen'in kızı Melisa Keçeli'nin mezuniyetini sosyal medya hesabından paylaştı.