Avukat kızıyla gurur duyuyor!

SUZAN ŞEN, MELİSA, NEDİM KEÇELİ
SUZAN ŞEN, MELİSA KEÇELİ
SUZAN ŞEN 2003 YILINDA KIZI MELİSA KEÇELİ'NİN BABASI NEDİM KEÇELİ'DEN ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞTI.
SUZAN ŞEN
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Suzan Şen'in kızı Melisa Keçeli'nin mezuniyetini sosyal medya hesabından paylaştı.
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