Tapan'a doğum günü kutlaması...

PIRIL ÇETİNDOĞAN, MELİSA TAPAN
İŞ İNSANI SEVİL SABANCI'NIN KIZI OLAN MELİSA TAPAN 13 OCAK 1993 YILINDA DÜNYAYA GELDİ.
MELİSA TAPAN ULUSLARARASI İŞLETME BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLDU.
MELİSA TAPAN
PIRIL ÇETİNDOĞAN
Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan kuzeni Melisa Tapan'ın doğum gününü kutladı.
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
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Cemiyet hayatının ünlü simalarından Demet Sabancı Çetindoğan annesi Özcan Sabancı'yı, Türkan Şoray'a benzettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla açıkladı.