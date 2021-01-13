Tapan'a doğum günü kutlaması...

Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan kuzeni Melisa Tapan'ın doğum gününü kutladı.

13 Ocak 2021 Çarşamba

PIRIL ÇETİNDOĞAN, MELİSA TAPAN

İŞ İNSANI SEVİL SABANCI'NIN KIZI OLAN MELİSA TAPAN 13 OCAK 1993 YILINDA DÜNYAYA GELDİ.

MELİSA TAPAN ULUSLARARASI İŞLETME BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLDU.

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

Tapan'a doğum günü kutlaması...

Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan kuzeni Melisa Tapan'ın doğum gününü kutladı.

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