Gülman'ın bakım günü...

FERYAL GÜLMAN
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Feryal Gülman, önceki gün cilt bakım merkezine giderek bakım yaptırdı.
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
Bahar Şer eşi Ozan Şer'in doğum gününü yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan kuzeni Melisa Tapan'ın doğum gününü kutladı.
Ayşe Boyner farklı tarzını takipçilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Demet Sabancı Çetindoğan annesi Özcan Sabancı'yı, Türkan Şoray'a benzettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla açıkladı.