COVID-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı!

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ilaç sektöründe olan Abdi İbrahim'in, COVID-19 aşılarını en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren üretim izin belgesini aldığını duyurdu.

12 Ocak 2021 Salı

NEZİH BARUT

İŞ İNSANI NEZİH BARUT ABDİ İBRAHİM YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR.

NEZİH BARUT

BERRAK BARUT İLE EVLİ OLAN NEZİH BARUT'UN İBRAHİM VE ALPİN ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.

NEZİH BARUT

NEZİH BARUT

NEZİH BARUT

NEZİH BARUT

COVID-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı!

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ilaç sektöründe olan Abdi İbrahim'in, COVID-19 aşılarını en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren üretim izin belgesini aldığını duyurdu.

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COVID-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı!

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ilaç sektöründe olan Abdi İbrahim'in, COVID-19 aşılarını en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren üretim izin belgesini aldığını duyurdu.

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