Eğlenceli kutlama...

HAKAN KOSİF
HAKAN KOSİF VE EVELİZE KOSİF 2012 YILINDA NİKAH MASASINA OTURDU.
EVELİZE-HAKAN KOSİF ÇİFTİNİN THEO, TAYLAN VE ELİZA ADINDA ÜÇ ÇOCUĞU VAR.
HAKAN-EVELİZE KOSİF
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Evelize Kosif eşi Hakan Kosif'in doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Demet Sabancı Çetindoğan annesi Özcan Sabancı'yı, Türkan Şoray'a benzettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla açıkladı.
Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ilaç sektöründe olan Abdi İbrahim'in, COVID-19 aşılarını en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren üretim izin belgesini aldığını duyurdu.
Pervin Ersoy sanatçı Pınar Kalem ile Projehane çatısı altında etkinlik gerçekleştirdi.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Aslışah Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar yakın dostları Begüm Şen'in doğum gününü kutladı.