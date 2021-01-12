Eğlenceli kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Evelize Kosif eşi Hakan Kosif'in doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

12 Ocak 2021 Salı

HAKAN KOSİF

HAKAN KOSİF

HAKAN KOSİF VE EVELİZE KOSİF 2012 YILINDA NİKAH MASASINA OTURDU.

EVELİZE-HAKAN KOSİF ÇİFTİNİN THEO, TAYLAN VE ELİZA ADINDA ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

Eğlenceli kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Evelize Kosif eşi Hakan Kosif'in doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

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Cemiyet hayatının ünlü simalarından Evelize Kosif eşi Hakan Kosif'in doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
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