Ersoy'un tasarım çalışması...

COVID-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı!

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ilaç sektöründe olan Abdi İbrahim'in, COVID-19 aşılarını en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren üretim izin belgesini aldığını duyurdu.