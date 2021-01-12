Ersoy'un tasarım çalışması...

PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY, PINAR KALEM
GENEL
PERVİN ERSOY KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİDİR.
PERVİN ERSOY EŞİ MEHMET NURİ ERSOY'UN MEHMET REŞAT VE ASLAN CAN ADINDA İKİ OĞULLARI VAR.
Pervin Ersoy sanatçı Pınar Kalem ile Projehane çatısı altında etkinlik gerçekleştirdi.
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
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