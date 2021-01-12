Ersoy'un tasarım çalışması...

Pervin Ersoy sanatçı Pınar Kalem ile Projehane çatısı altında etkinlik gerçekleştirdi.

12 Ocak 2021 Salı

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY, PINAR KALEM

GENEL

GENEL

GENEL

PERVİN ERSOY KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİDİR.

PERVİN ERSOY EŞİ MEHMET NURİ ERSOY'UN MEHMET REŞAT VE ASLAN CAN ADINDA İKİ OĞULLARI VAR.

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

Ersoy'un tasarım çalışması...

Pervin Ersoy sanatçı Pınar Kalem ile Projehane çatısı altında etkinlik gerçekleştirdi.

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