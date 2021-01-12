Şen'e özel doğum günü paylaşımı!

BEGÜM ŞEN, RONİT HAKKO, ENDER-GÜLŞAH, NESLİŞAH, ASLIŞAH ALKOÇLAR
BEGÜM ŞEN
ADNAN ŞEN İLE EVLİ OLAN BEGÜM ŞEN LOS ANGELES'TA YAŞIYOR.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Aslışah Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar yakın dostları Begüm Şen'in doğum gününü kutladı.
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Demet Sabancı Çetindoğan annesi Özcan Sabancı'yı, Türkan Şoray'a benzettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla açıkladı.
Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ilaç sektöründe olan Abdi İbrahim'in, COVID-19 aşılarını en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren üretim izin belgesini aldığını duyurdu.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Evelize Kosif eşi Hakan Kosif'in doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Pervin Ersoy sanatçı Pınar Kalem ile Projehane çatısı altında etkinlik gerçekleştirdi.