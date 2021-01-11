Sürpriz doğum günü kutlaması...

DERİN MERMERCİ, ASLI EKŞİOĞLU
BAŞARILI İŞ İNSANI DERİN MERMERCİ ARKADAŞI ASLI EKŞİOĞLU'NUN YENİ YAŞINI KUTLADI.
DERİN MERMERCİ 2015'TE İKİZLERİ LAL VE MİLA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.
DERİN MERMERCİ
ASLI EKŞİOĞLU
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci arkadaşı Aslı Ekşioğlu'nun doğum gününü kutladı.
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