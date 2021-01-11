Sürpriz doğum günü kutlaması...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci arkadaşı Aslı Ekşioğlu'nun doğum gününü kutladı.

11 Ocak 2021 Pazartesi

DERİN MERMERCİ, ASLI EKŞİOĞLU

BAŞARILI İŞ İNSANI DERİN MERMERCİ ARKADAŞI ASLI EKŞİOĞLU'NUN YENİ YAŞINI KUTLADI.

DERİN MERMERCİ 2015'TE İKİZLERİ LAL VE MİLA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

ASLI EKŞİOĞLU

ASLI EKŞİOĞLU

ASLI EKŞİOĞLU

ASLI EKŞİOĞLU

ASLI EKŞİOĞLU

Sürpriz doğum günü kutlaması...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci arkadaşı Aslı Ekşioğlu'nun doğum gününü kutladı.

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Sürpriz doğum günü kutlaması...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci arkadaşı Aslı Ekşioğlu'nun doğum gününü kutladı.