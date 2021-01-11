Alkoçlar'dan nişanlısına tuzlu kahve...

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR SEVGİLİSİ KAAN DEMİRAĞ İLE CUMA GÜNÜ NİŞANLANDI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR NİŞANLISI KAAN DEMİRAĞ'A TUZLU KAHVE İÇİRDİĞİ KARELERİ PAYLAŞTI.
Aslışah Alkoçlar nişanlısı Kaan Demirağ'ın tuzlu kahvesini içerken çekildiği renkli kareleri paylaştı.
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