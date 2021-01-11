Alkoçlar'dan nişanlısına tuzlu kahve...

Aslışah Alkoçlar nişanlısı Kaan Demirağ'ın tuzlu kahvesini içerken çekildiği renkli kareleri paylaştı.

11 Ocak 2021 Pazartesi

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR SEVGİLİSİ KAAN DEMİRAĞ İLE CUMA GÜNÜ NİŞANLANDI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR NİŞANLISI KAAN DEMİRAĞ'A TUZLU KAHVE İÇİRDİĞİ KARELERİ PAYLAŞTI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

Alkoçlar'dan nişanlısına tuzlu kahve...

Aslışah Alkoçlar nişanlısı Kaan Demirağ'ın tuzlu kahvesini içerken çekildiği renkli kareleri paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler...

Ahu Orakçıoğlu
Stiliyle göz dolduruyor

Şirin Yalçın
Farklı, şık, bakımlı...

Sanem Tezman
Zarif ve şık...

Begüm Şen

Farklı stil...

Aylin Saruhan
Tarzıyla göz dolduruyor

Ümit Boyner
Bodrum ilaç gibi geldi...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, koronavirüse yakalandı. Bodrum'daki yazlık evinde 15 gün süreyle kendini izole eden Koç, sağlığına kavuştu
Sürpriz doğum günü kutlaması...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci arkadaşı Aslı Ekşioğlu'nun doğum gününü kutladı.