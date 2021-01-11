Koçibey'in safari turu...

SEBEN KOÇİBEY
MACERASEVER KİŞİLİĞİYLE BİLİNEN SEBEN KOÇİBEY VAHŞİ YAŞAM FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Seben Koçibey safari turunu takipçileriyle paylaştı.
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
Begüm Şen
Aylin Saruhan
Ümit Boyner
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, koronavirüse yakalandı. Bodrum'daki yazlık evinde 15 gün süreyle kendini izole eden Koç, sağlığına kavuştu
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci arkadaşı Aslı Ekşioğlu'nun doğum gününü kutladı.