Alkoçlar ve Demirağ nişanlandı!

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ
NİSAN AYINDAN BERİ AŞK YAŞAYAN ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ DÜN GECE NİŞANLANDI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR ÖZGÜR MASUR İMZALI BİR ELBİSE GİYİNDİ.
ASLIŞAH ALKOÇLAR'IN NİŞAN TÖRENİNE ABLASI NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN GİBİ YAKIN AİLE ÜYELERİ KATILDI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR
GENEL
Aslışah Alkoçlar, nisan ayından beri aşk yaşadığı iş insanı Kaan Demirağ ile dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı.
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