37 yıllık mutluluk...

YEŞİLÇAM’IN ÜNLÜ OYUNCUSU HÜLYA KOÇYİĞİT VE ESKİ MİLLİ FUTBOLCU SELİM SOYDAN’IN ÇOCUĞU OLAN GÜLŞAH ALKOÇLAR 1969 SENESİNDE DÜNYAYA GELDİ.
YEŞİLÇAM DÖNEMİNİN “GÜLLÜŞAH”, “KÜÇÜK ANNE”, “YEŞİLÇAM’IN DÖRT YAPRAKLI YONCASI” GİBİ LAKAPLARLA ANILAN, AKILLARDA KALMIŞ ÇOCUK OYUNCUSUDUR.
OTEL İŞLETMECİSİ OLAN ENDER ALKOÇLAR İLE 18 YAŞINDAYKEN EVLENEN GÜLŞAH ALKOÇLAR, OYUNCULUK KARİYERİNİ NOKTALADI.
Gülşah Alkoçlar ve Ender Alkoçlar’ın evLİLİĞİNDE İSİMLERİ NESLİŞAH ve Aslışah olmak üzere İKİ KIZ Çocukları olmuştur.
ENDER-GÜLŞAH ALKOÇLAR
Ender Alkoçlar, eşi Gülşah Alkoçlar'la olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak mutluluklarını dile getirdi
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
Begüm Şen
Aylin Saruhan
Ümit Boyner
Aslışah Alkoçlar, nisan ayından beri aşk yaşadığı iş insanı Kaan Demirağ ile dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı.
Cemiyet hayatının sevilen ismi Melissa von Faber Castell ve eşi Kont Charles von Faber-Castell, koronavirüs salgınına karşı bağışıklıklarını
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